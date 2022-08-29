Petrol
99.51
0.50%
Euro
18.1604
0.35%
Dolar
18.1891
0.13%
Altın
1.01
-0.49%
Borsa
3138
-0.27%
Bitcoin
364.396
-1.18%
BTXN Coin
4.23
-6.20%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C
    Gülşen tahliye edildi

    Gülşen tahliye edildi

    İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan şarkıcı Gülşen'in, ev hapsine karar verilerek tahliye edildiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2022 - 13:20
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 13:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Geçtiğimiz aylarda sahnedeyken imam hatiplileri hedef alan şarkıcı Gülşen'in sözleri tepki çekmişti.

    Gülşen'in, bir kişiyle ilgili "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." dediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

    Üst mahkemeye başvurdu

    Yaşananların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Gülşen, tutuklanarak Bakırköy Kapalı Kadın Cezeevi'ne gönderildi.

    Gülşen, avukatları aracılığıyla tutuklama kararına itiraz ederek üst mahkemeye başvurdu.

    Gülşen, İmam Hatiplileri hedef aldı: Sapıklığı oradan geliyor

    Hapishanedeki 4. gününde tahliye edildi

    Avukat Emek Emre, müvekkilinin itiraz dilekçesini Nöbetçi İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesine sundu.

    Mahkeme yapılan itirazı değerlendirmesinin ardından Gülşen, 4. gününde tahliye edildi.

    Ayrıca Gülşen'in cezasının ev hapsine çevrildiği öğrenildi.

    Gün içinde tahliye olması bekleniyor

    Öte yandan kararda, tahliye kararının "Suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin toplanmış olması, kaçma şüphesinin bulunmaması, bakmakla mükellef yaşı küçük çocuğunun olması" nedenlerinden alındığı belirtildi.

    Şarkıcının İstanbul’daki Bakırköy Kapalı Cezaevi’nden gün içinde tahliye edilmesi bekleniyor.

    Gülşen tahliye edildi #1

    Gülşen tahliye edildi #2

    Gülşen tahliye edildi #3


    İlginizi Çekebilir

    Kastamonu’da 14 yaşındaki kız çocuğu kazara kendini vurdu
    3. Sayfa

    Kastamonu’da 14 yaşındaki kız çocuğu kazara kendini vurdu

    4000 TL ile başladı günlük 400 dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 400 dolar kazanıyor!

    Gülşen'i ziyaret eden ağabeyi: Bomba gibi, tek kişilik koğuşta kalıyor
    Gündem

    Gülşen'i ziyaret eden ağabeyi: Bomba gibi, tek kişilik koğuşta kalıyor

    Görüş Bildir