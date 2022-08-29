Gülşen'i ziyaret eden ağabeyi: Bomba gibi, tek kişilik koğuşta kalıyor

Gülşen'i ziyaret eden ağabeyi: Bomba gibi, tek kişilik koğuşta kalıyor

İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen'i, ağabeyi Özden Bayraktar ziyaret etti. Bayraktar, Gülşen’in durumuyla ilgili soruya "Bomba gibi" yanıtını verdi.

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Gülşen Çolakoğlu, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde 30 Nisan'da verdiği bir konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

DHA'nın haberine göre; Gülşen'i, ağabeyi Özden Bayraktar ziyaret etti.

"Bomba gibi"

Şarkıcının ağabeyi Bayraktar, kardeşinin çok iyi durumda olduğunu ifade etti. Bayraktar, kardeşiyle ilgili "Bomba gibi" yorumu yaparken, kaldığı koğuşla ilgili soruya eliyle işaret ederek "Tek kişilik" dedi.

Özden Bayraktar'ın savcıdan görüşme izni alamadığı için Gülşen'le bir araya gelemediği öğrenildi.

Daha sonra izin almak için Bakırköy Adliyesine giden Özden Bayraktar, Ozan Çolakoğlu ile tekrar cezaevine geldi.

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