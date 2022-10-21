Gülşen'in adli kontrolü kaldırıldı

Şarkıcı Gülşen'in ilk kez hakim karşısına çıktığı duruşmada ara karar çıktı. Şarkıcının adli kontrolü kaldırılırken, yurt dışına çıkma yasağı devam ediyor.

Gülşen Çolakoğlu, imam hatiplilere yönelik sözleriyle 5 gün cezaevinde ve 15 gün kendi evide olmak üzere 20 gün hapis cezası almıştı.

Gülşen, ağustos ayından bu yana süregelen ve 3 yıla kadar hapsinin talep edildiği davada bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Gülşen savunmasında, konser sırasında sarf ettiği "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." sözlerinin arkadaşı ile bir şakalaşma olduğunu yineledi.

"Maddi manevi yıprandım"

Hapis sürecinde manevi ve manevi olarak yıprandığını vurgulayan Gülşen, oğlundan uzak kaldığını belirtirken, 50 konserinin de iptal olduğunu açıkladı.

Adli kontrolü kaldırıldı, yurt dışına çıkış yasağı devam ediyor

Gülşen, savunması sonunda beraatini talep ederken bir son dakika gelişmesi daha yaşandı.

Çıkan ara karara göre, Gülşen'in karakola imza verme şeklindeki adli kontrolü kaldırılırken, yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebi reddedildi.

Bir sonraki duruşmanın ise 21 Aralık günü görüleceği bildirildi.

Gülşen Çolakoğlu hakim karşısına çıktı ViDEO

