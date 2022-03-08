Euro
15.82
1.14%
Dolar
14.51
0.98%
Altın
961.92
4.26%
Borsa
2011
0.70%
Bitcoin
563.316
-1.37%
BTXN Coin
37.93
-1.04%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Bulutlu 4 C

    Gülsüm Elkhatroushi'nin Umut Çarşısı Kermesi bugün başladı

    Beylerbeyi Kız Kuran Merkezi'ne bağış amacıyla düzenlenip 4 gün boyunca sürdürülecek olan kermes, ilk günden yoğun ilgi gördü.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 19:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gülsüm Elkhatroushi'nin Umut Çarşısı Kermesi bugün başladı

    Ünlü modacı Gülsüm Elkhatroushi'nin düzenlediği Umut Çarşısı Kermesi 8 Mart itibariyle başladı.

    11 Mart 2022 tarihine kadar devam edecek olan kermes 121 firmanın katılımıyla misafirlerini ağırlıyor.

    İlk günden ilgi odağı haline gelen Umut Çarşısı'nda, giriş ücreti olarak ödenen 10 TL, Beylerbeyi Kız Kuran Merkezi'ne bağışlanacak.

    Misafirlerine 4 gün boyunca kapılarını açan Umut Çarşısı, sabah saat 10.00'da başlayıp akşam 20.00'a kadar faaliyet gösterecek.

    Gülsüm Elkhatroushi'nin Umut Çarşısı Kermesi bugün başladı VİDEO


    İlginizi Çekebilir

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın
    Meta Trader

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın

    Toyota'nın kamyon üreticisi Hino'dan 'hileli emisyon' itirafı
    Dünya

    Toyota'nın kamyon üreticisi Hino'dan "hileli emisyon" itirafı

    Ukrayna'ya 723 milyon dolarlık kredi ve hibe
    Dünya

    Ukrayna'ya 723 milyon dolarlık kredi ve hibe

    Görüş Bildir