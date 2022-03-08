Beylerbeyi Kız Kuran Merkezi'ne bağış amacıyla düzenlenip 4 gün boyunca sürdürülecek olan kermes, ilk günden yoğun ilgi gördü.

Ünlü modacı Gülsüm Elkhatroushi'nin düzenlediği Umut Çarşısı Kermesi 8 Mart itibariyle başladı.

11 Mart 2022 tarihine kadar devam edecek olan kermes 121 firmanın katılımıyla misafirlerini ağırlıyor.

İlk günden ilgi odağı haline gelen Umut Çarşısı'nda, giriş ücreti olarak ödenen 10 TL, Beylerbeyi Kız Kuran Merkezi'ne bağışlanacak.

Misafirlerine 4 gün boyunca kapılarını açan Umut Çarşısı, sabah saat 10.00'da başlayıp akşam 20.00'a kadar faaliyet gösterecek.

Gülsüm Elkhatroushi'nin Umut Çarşısı Kermesi bugün başladı VİDEO