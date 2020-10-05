Gültekin Avcı, Ensonhaber'e tazminat davası açtı

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Gültekin Avcı, hakkında haber yapılmaması için basını yargı yoluyla tehdit etmeye kalktı.

15 Temmuz'da milletin iradesine el koyma girişiminde bulunan Fetullahçı teröristler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen millettin tokadını yedikten sonra çil yavrusu gibi dağıldı.

Darbe girişiminin ardından Fetullahçı teröristlere yönelik büyük soruşturmalar açıldı.

Devletin içerisine sızan kripto FETÖ'cüler tek tek deşifre edilip, yargı karşısına çıkarılıyor. Bu soruşturmalar kapsamında tutuklanan isimlerden biri de eski savcı Gültekin Avcı oldu.

GÜLTEKİN AVCI İLE FETÖ ARASINDA BAĞLANTI

FETÖ'nün yayın organı olarak bilinen Bugün gazetesinde köşe yazarlığı yaptı, Bugün TV'de programlar yaptı. FETÖ'nün yayın organlarından biri olan Samanyolu TV'nin grup başkanı Hidayet Karaca'nın da avukatlığını yapan Gültekin Avcı, 26 Ağustos 2018'de FETÖ üyeliğinden tutuklandı.

ŞÜPHELİ BİR ŞEKİLDE SERBEST KALDI, HABER OLUNCA TUTUKLANDI

Avcı, 13 Eylül 2019'da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Avcı'nın serbest kalmasına savcılık itiraz etti, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Avcı'nın, Karabağlar ilçesinde bir akrabasının evinde olduğunu tespit etti. Söz konusu eve operasyon düzenleyen ekipler, Avcı'yı gözaltına aldı.

Gültekin Avcı, gözaltına alındıktan sonra yeniden tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

FETÖ DAVASINDA TUTUKLU

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik firari sanıklar Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin de yer aldığı 15'i tutuklu, 16'sı firari 89 sanığın yargılandığı davada tutuklanan Gültekin Avcı, kendisine FETÖ'cü dendiği için Ensonhaber.com'a 20 bin liralık tazminat davası açtı.

FETÖ'NÜN TEHDİTLERİNE BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Hakkında haber yapılmaması için yargı sopası ile Ensonhaber.com'u dize getirmeye çalışan Gültekin Avcı'nın açtığı davayla ilgili yargının vereceği karar merak konusu.

Amerika'nın emrindeki teröristbaşı Fetullah Gülen ile teröristlerinin tüm tehditleri ve siber saldırılarına rağmen FETÖ ile mücadele konusunda haber yapmaya devam edeceğiz.