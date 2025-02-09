Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı

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2023 yılında gerçekleşen genel seçimlerden 6'lı masa, mağlubiyetle ayrıldı.

O dönem masanın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasıyla başlayan süreç, yerel seçimlerde de devam etti.

Küsuratlı partilere dağıtılan milletvekillerine karşılık, küçük partiler yerel seçimlerden de bir başarı elde edemedi.

SEÇİMLERDE 0,2 OY ALDI

O dönem Kılıçdaroğlu'ndan 3 milletvekili koparan Demokrat Parti, yerel seçimlerde 0,2 oy aldı.

Altılı masada yer alan ve cumhurbaşkanı yardımcısı olarak gösterilen Gültekin Uysal, sürecin sonunda istediği hedefe ulaşamamıştı.

YENİDEN GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

Küsuratlı oy oranına sahip olan bu partilerin CHP'den bu kadar milletvekili almasına CHP'liler sert tepki gösterirken partisinin 15. Olağan Büyük Kongresi'nde Gültekin Uysal, 778 delegenin 765'inin oyunu alarak Genel Başkanlığa yeniden seçildi.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLDUĞUNU AÇIKLADI

2 yıllık süreçte bunlar yaşanırken Gültekin Uysal'dan dikkat çeken bir adım daha geldi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin adayı olacağını açıkladı.

Uysal, adaylığını açıklarken Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunlara dikkat çekerek, Demokrat Parti’nin köklü geçmişine vurgu yaptı.

"KÖKLÜ DEĞERLERLE PARTİMİZİ YENİDEN AYAĞA KALDIRMALIYIZ"

Ülkenin demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve adaletli bir yönetim anlayışına olan ihtiyacının her zamankinden daha fazla olduğunu belirten Uysal, "Türkiye’nin Demokrat Parti’nin temsil ettiği köklü değerlerle yeniden ayağa kalkması gerekiyor. 2028 seçimlerinde bu idealleri hayata geçirmek için Demokrat Parti’nin Cumhurbaşkanı adayıyı" dedi.