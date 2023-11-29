Gültekin Uysal, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeni ofisinde ziyaret etti Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 38. Olağan CHP Kongresi'nde genel başkanlık yarışını kaybetmesinin ardından kendine çalışma ofisi kurmuştu. Demokrat Partisi lideri Gültekin Uysal, Kılıçdaroğlu'nu ziyarete gitti.

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Geçtiğimiz aylarda yapılan genel seçimler öncesi Demokrat Parti, Kılıçdaroğlu'nun talebiyle 6'lı masada yer almıştı.

6'lı masada yer alan tüm parti liderlerine cumhurbaşkanlığı yardımcılığı sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu, tüm masayı hüsrana uğrattı.

Bu isimlerden birisi de Gültekin Uysal oldu.

Meclis'e 3 vekil soktular

Seçime CHP'nin listesinden giren Demokrat Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'na bir fayda sağlamadan 3 vekilini Meclis'e soktu.

Gültekin Uysal'ın başkanlığını yaptığı parti, İzmir'den 2 milletvekili, İstanbul'dan da 1 milletvekili çıkardı.

Bu durum ise CHP tabanında büyük bir tepkiye neden oldu ve Kılıçdaroğlu'nun kurultayı kaybetmesinin en önemli nedenlerinden birisi olarak ifade edildi.

Kılıçdaroğlu'nu yeni ofisinde ziyaret etti

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeni ofisinde ziyaret etti.

Ziyarette Uysal'a, partisinin genel başkan yardımcısı Cemal Enginyurt da eşlik etti.

"Bir süredir bulamadığımız istişare etme imkanını bulduk"

Uysal, bu ziyaretin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyaret ettik. Uzun süreli bir teşrik-i mesai sonrasında, bir süredir bulamadığımız istişare etme imkanını bulduk. Kendilerine nazik kabulleri için teşekkür ediyorum.

Kılıçdaroğlu 6'lı masayla komşu oldu

CHP'de genel başkanlık yarışını kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Mahallesi'nde kendine çalışma ofisi kurmuştu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na komşu olan Kılıçdaroğlu’nun ofisi, müstakil bir binada yer alıyor.

Kiralık olan çalışma ofisi dubleks ve üç odası bulunuyor.