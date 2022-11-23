Gültekin Uysal, Meral Akşener ile görüştü

Demokrat Parti Lideri Uysal, 28 Kasım'da yapılacak toplantının gündemini ele almak üzere Akşener'i ziyaret etti.

Altılı masa, 2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesi toplantılarını sürdürüyor.

Toplantılar, sırasıyla masadaki 6 partinin genel merkezlerinde gerçekleştiriliyor.

Uysal'ın parti ziyaretleri

Daha önce Deva Partisi'nde yapılan toplantının bir sonraki ayağına Demokrat Parti ev sahipliği yapacak.

Bu kapsamda Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

28 Kasım'daki toplantının gündemini konuştular

Uysal, 28 Kasım'da partisinin ev sahipliğinde yapılacak altılı masanın dokuzuncu toplantısı öncesi Akşener ile bir araya geldi.

AA'nın haberine göre, basına kapalı görüşmede, Uysal'ın, Akşener'i 28 Kasım'da yapılacak toplantıya davet ettiği ve toplantı gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.