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    Gültekin Uysal, Meral Akşener ile görüştü

    Demokrat Parti Lideri Uysal, 28 Kasım'da yapılacak toplantının gündemini ele almak üzere Akşener'i ziyaret etti.
    • 23.11.2022 - 14:37
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    Gültekin Uysal, Meral Akşener ile görüştü

    Altılı masa, 2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesi toplantılarını sürdürüyor.

    Toplantılar, sırasıyla masadaki 6 partinin genel merkezlerinde gerçekleştiriliyor.

    Uysal'ın parti ziyaretleri

    Daha önce Deva Partisi'nde yapılan toplantının bir sonraki ayağına Demokrat Parti ev sahipliği yapacak.

    Bu kapsamda Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

    28 Kasım'daki toplantının gündemini konuştular

    Uysal, 28 Kasım'da partisinin ev sahipliğinde yapılacak altılı masanın dokuzuncu toplantısı öncesi Akşener ile bir araya geldi.

    AA'nın haberine göre, basına kapalı görüşmede, Uysal'ın, Akşener'i 28 Kasım'da yapılacak toplantıya davet ettiği ve toplantı gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

    Gültekin Uysal, Meral Akşener ile görüştü #1

    Gültekin Uysal, Meral Akşener ile görüştü #2


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