Gültekin Uysal: Tüm siyasi aktörleri sağduyulu hareket etmeye davet ediyoruz

DHA

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, çeşitli programlara katılmak üzere Ordu’ya geldi.

Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği’nde açıklamalarda bulunan Gültekin Uysal, İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıya tepki gösterdi.

İyi Parti lideri Meral Akşener’e yönelik yapılan tehditlerin neticesinde saldırılara zemin verildiğini ileri süren Uysal, "Bugün elim bir hadise yaşandı. Gece yarısı İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na bir silahlı saldırı düzenlendi. Siyasetçiler, devlet adamları, toplum önderlerinin toplum önünde söyledikleri sözlerle, hareketlerle bir emsal teşkil ederler." diye konuştu.

Uysal, siyasilere sağduyu çağrısında da bulunarak şu ifadelerde bulundu:

Türk tarihinin, Türk demokrasisinin belki de en zor seçimini yapacağı 14 Mayıs 2023 seçimlerine yaklaşırken başta Sayın Erdoğan’ı, tüm siyasi aktörleri biz bir kez daha sağduyulu hareket etmeye davet ediyoruz. Bu noktada kolluk gücünü elinde bulunduran İçişleri Bakanlığı’ndan, adli kolluğu elinde bulunduran Adalet Bakanlığı'na bu meselenin üzerine süratle giderek milletimizde oluşmuş endişeyi gidermesi için gerekli açıklama ve tedbirlerin alınmasını, yapılmasını beklemekteyiz.

Bir gazetecinin Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin adaylığını sorması üzerine Uysal şöyle konuştu:

Anayasaca teminat altına alınmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının örgütlenme hakkı var. Vatandaşlarımızın her biri örgütlenir, siyasi parti kurarlar ve mücadele edebilirler. Sayın İnce de bir siyasi parti kurmuş ve bugün cumhurbaşkanı adayı. Millet ittifakı olarak bizim önceliğimiz muhalefete muhalefet etmek değil. Sayın İnce ile ilgili bir değerlendirme yapmamızı da öncelik sıralamamızda bir nokta olarak belirlemem. Bizim meselemiz iktidara karşı mücadelemizi vermektir. Bugün bu iktidarın yanlışlarına, sistematik çöküşe karşı milletimizin mücadele mihengi Millet ittifakı olmuştur. Biz kendi stratejimizle beraber milletin vicdan hizasında durarak o büyük çoğunluğu Millet İttifakı’nın arkasında, 13’üncü cumhurbaşkanının arkasında oluşturabilmektir. Bu noktada milletimizin muhakemesini kolaylaştırmaktır. Her birimiz sorumluluk duygusu içerisinde siyaset yapıyoruz.