Gültekin Uysal'dan Ahmet Davutoğlu'na ziyaret: İttifak arayışları sürüyor Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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Seçim süreci geride kaldı...

Cumhur İttifakı gerek Meclis’i gerek ise Cumhurbaşkanlığı’nı kazanırken Millet İttifakı ise büyük hüsran yaşadı.

Özellikle Millet İttifakı'nda CHP ve İyi Parti seçimlerde istediğini bulmazken ittifakın küçük ortakları ise bu süreçten karlı çıktı.

38 vekil çıkardılar

Seçimlere CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15 vekil, Gelecek ve Saadet Partisi 10'ar vekil çıkarırken Demokrat Parti ise Meclis'e 3 vekil göndermeyi başardı.

Anketlerde küsuratlı oy oranına sahip olan bu partilerin CHP'den bu kadar milletvekili almasına CHP'liler sert tepki göstermişti.

Cumhurbaşkanlığı yardımcılığını kaybettiler

Küsuratlı oy oranlarıyla vekil çıkartan parti liderleri Cumhurbaşkanlığı yardımcılığını kaybettikleri için ise büyük üzüntü içerisine girdiler.

Gittiği şehirlerde bir elin parmağını geçmeyen sayıda vatandaş toplayan Ahmet Davutoğlu ve Gültekin Uysal'ın hayallerini Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı süslemekteydi.

İttifak arayışlarına girdiler

Yerel seçimler öncesi ise ittifakın küçük üyelerinde ittifak arayışı hız kazandı.

Uysal'dan Davutoğlu'na ziyaret

Bu çerçevede Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti.

Bugün Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede hangi konuların ele alındığına ilişkin bir açıklama gelmedi.

Davutoğlu temaslarını sürdürüyor

Ahmet Davutoğlu da geçen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i, dün de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmişti.