Gültekin Uysal’dan Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için adeta yeşil ışık yakarak, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakarım" şeklinde konuştu.

2023'te yapılacak seçimler yaklaşırken muhalefette Cumhurbaşkanı adaylığı bilmecesi devam ediyor.

Ana muhalefet partisi CHP'den sürekli 'Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur' açıklamaları geliyor.

Bu açıklamalara bir yenisi ise bu sefer 6'lı masanın en küçük ortağı Demokrat Parti'den geldi.

Uysal'a Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı soruldu

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da yayın yapan yerel bir radyo programında gazeteci Yazar İsmail Akar’ın konuğu oldu.

Uysal, "Siz kendiniz adaylık düşünüyor musunuz? Meral Akşener söylemlerinde ‘ben başbakan olacağım’ diyor, sonuçta Kılıçdaroğlu’nun aday olmasına nasıl bakıyorsunuz?" sorusunu cevapladı.

"Sıcak bakarım"

Uysal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakacağını söyleyerek soruyu şu şekilde yanıtladı:

"Bizim için birinci öncelik Cumhurbaşkanlığı. Tabii ki TBMM'de de Millet İttifakı olarak parlamenter sisteme geçmek adına güçlü çıkmak zorundayız. Cumhurbaşkanı adayı konusunda temel kuralları koyduk 6’lı masa olarak. Ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakarım. Bu masanın oluşumunda önemli katkılar sağlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu doğal olarak da isterse hakkıdır. Bu manada bizler de gerekli desteği veririz. Öte yandan kendi adıma bireysel bir hesap içinde hiç olmadım. 20 yılı aşkın siyasi hayatımda ilkeli duruşa devam ediyorum. Bu yüzden Afyonkarahisarlı olarak ekmeğini yediğim, suyunu içtiğim Afyonkarahisar’dan milletvekili adaylığı önceliğimdir.”