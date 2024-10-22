Gümrük Muhafaza Ekipleri'nden zehir tacirlerine 530 milyon TL'lik ağır darbe

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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, gerçekleştirdikleri narkotik operasyonlarla zehir tacirlerine darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor.

Son olarak gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda 530 milyon Türk Lirası değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAPIKULE GÜMRÜK KAPISI'NDA ARKA ARKAYA OPERASYONLAR

Ticaret Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, gerçekleştirilen ilk operasyonda, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen tır mercek altına alındı.

Yakın takibe alınarak x-ray tarama sistemine sevk edilen araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, hassas burunlu narkotik dedektör köpeklerin yardımlarıyla yapılan detaylı arama sonucunda tır dorsesinin taban kısmına gizlenmiş vaziyette 160 şeffaf poşet halinde yaklaşık 180 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

GÜMRÜK MUHAFAZA'DAN TARİHİ YAKALAMA

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir tır risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde ekiplerce yakın takibe alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucu x-ray tarama sistemine sevk edilen aracın yakıt deposu içerisine zulalanmış vaziyette 107 paket halinde, kara hudut kapılarında tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olarak yaklaşık 120 kilo kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

GÜRBULAK GÜMRÜK KAPISI'NDAKİ YAKALAMALAR

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin son operasyonu Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleşti. Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında risk analizi ve hedefleme çalışmaları yapıldı.

Ekiplerin titiz çalışmaları neticesinde İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen tır cinsi araç mercek altına alındı.

GÜRBULAK'TA 95 KİLOGRAM METAMFETAMİN YAKALANDI

Gümrük Muhafaza ekiplerinin yakın takibe aldığı tır üzerinde yapılan detaylı arama sonucunda, araçta nargile tütünü cinsi eşya ile harmanlanmış vaziyette yaklaşık 95 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

"SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR"

Ticaret Bakanlığı, operasyonlarla ilgili şu açıklamada bulurdu: