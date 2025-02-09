Gümrükte kaçak sigaraya 886 milyon liralık darbe

AA

Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri, 5 yılda yaklaşık 886,3 milyon liralık sigara ve tütün kaçakçılığının önüne geçti.

Bakanlığın verilerine göre 2020-2024 yıllarında 472,2 milyon lira değerinde 20,4 milyon paket sigara ele geçirildi.

TÜTÜNLERE EL KONULDU

Aynı dönemde 214,9 milyon liralık yaklaşık 1,3 milyon kilogram kaçak tütüne el konuldu.

Bu dönemde ele geçirilen 113,8 milyon paket sigara kağıdının değeri 90,1 milyon lira olurken, 349,4 milyon paket sigara filtresinin değeri de 109 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

PİYASA DEĞERİ 886 MİLYON LİRA

Böylelikle kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında 5 yılda yaklaşık 886,3 milyon lira değerinde sigara, tütün, sigara kağıdı ve filtresi ele geçirilmiş oldu.