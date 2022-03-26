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    Gümüşhane yaylalarında güvenlik nöbeti

    Gümüşhane yaylalarında güvenlik nöbeti

    Kürtün ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yayla evleri, terör yapılanmasına karşı kontrol altında tutuluyor.
    • İHA
    • 26.03.2022 - 10:12
    • Güncelleme : 26.03.2022 - 10:27
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    Türkiye’nin en fazla yaylasına sahip şehirlerinden birisi olan Gümüşhane'nin kürtün ilçesi yaylalarında İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Asayiş Komando Bölük Komutanlığı’nda görevli askerler terör operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

    Sarp coğrafyaya sahip yüksek rakımlı yaylalarda kar kalınlığı yer yer 2 metreyi buluyor.

    Zorlu arazide Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan son teknoloji askeri ekipmanlarla icra edilen operasyonlarda kış mevsimiyle birlikte köylerine dönen ve baharla birlikte tekrar yaylalara çıkacak vatandaşların ikametleri kontrol ediliyor.

    BEYAZ KAMUFLAJLI KOMANDOLARIN GÜVENLİK NÖBETİ

    Beyaz kamuflajlarını giyerek yaylalara çıkan komandolar dondurucu soğukta evlerin kontrolünü yaparak herhangi bir erzak bırakıp bırakılmadığını, kapıların kilitli olup olmadığını veya kilitlerin kırılarak kapıların açılıp açılmadığını kontrol etti.

    Hava sıcaklığının yer yer eksi 20 dereceye kadar düştüğü bin Damlı Köyü yaylasında yürütülen arama tarama faaliyetlerinde Asayiş Komando Bölük Komutanlığı personeli, yöre halkına da yayla evlerinde yiyecek bırakmamaları noktasında uyarılarda bulunuyor.

    Gümüşhane yaylalarında güvenlik nöbeti

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    Gümüşhane yaylalarında güvenlik nöbeti #2

    Gümüşhane yaylalarında güvenlik nöbeti #3

    Gümüşhane yaylalarında güvenlik nöbeti #4

    Gümüşhane yaylalarında güvenlik nöbeti #5

    Gümüşhane yaylalarında güvenlik nöbeti #6

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    Gümüşhane yaylalarında güvenlik nöbeti #8

    Gümüşhane yaylalarında güvenlik nöbeti #9

    Gümüşhane yaylalarında güvenlik nöbeti #10

    Gümüşhane yaylalarında güvenlik nöbeti #11

    Gümüşhane yaylalarında güvenlik nöbeti #12

    Gümüşhane yaylalarında güvenlik nöbeti #13

    Gümüşhane yaylalarında güvenlik nöbeti #14

    Gümüşhane yaylalarında güvenlik nöbeti #15

    Gümüşhane yaylalarında güvenlik nöbeti #16

    Gümüşhane yaylalarında güvenlik nöbeti #17

    Gümüşhane yaylalarında güvenlik nöbeti #18

    Gümüşhane yaylalarında güvenlik nöbeti #19

    Gümüşhane yaylalarında güvenlik nöbeti #20

    Gümüşhane yaylalarında güvenlik nöbeti #21

    Gümüşhane yaylalarında güvenlik nöbeti #22

    Gümüşhane yaylalarında güvenlik nöbeti #23

    Gümüşhane yaylalarında güvenlik nöbeti #24

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