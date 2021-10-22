Gümüşhane'de araç uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

Torul ilçesinde bir aracın kontrolden çıkıp yuvarlanması sonucunda iki kişi yaşamını yitirirken bir kişi de yaralandı.

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

ilçeye bağlı Büyükçit köyü Kankana yaylasından köye dönen Murat Kuku (36) yönetimindeki kamyonet Çökek mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Taklalar atarak yuvarlanan aracın yoldan yaklaşık 100 metre mesafede durduğu kazada 3 çocuk babası sürücü Murat Kuku ile aynı araçta bulunan Murat Aydın (40) olay yerinde hayatını kaybederken, Önder Demirel (50) yaralı olarak kurtuldu.

ARAÇTAN ÇIKIP YARDIM İSTEYEN KİŞİ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Uçurumdan yuvarlanan araçtan kısa mesafe sonra savrulan ve kendi imkanlarıyla yola çıkarak bir süre yürüyüp yardım isteyen Demirel, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

ÖLEN KİŞİLER MORGA KALDIRILDI

Kazada araca yakın noktalara savrularak olay yerinde hayatını kaybeden Kuku ve Aydın’ın cansız bedenleri Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Torul Belediyesi İtfaiye, Jandarma ekipleri, vatandaşlar ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından sedyelere bağlanan halatlar yardımıyla yuvarlandıkları yerden uzun uğraşlar sonucu çıkarılarak Torul Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın haber alınmasının ardından olay yerine çok sayıda vatandaş akın etti.