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    Gümüşhane'de cezaevindeki ölüme ilişkin iki Bakanlık müfettişi görevlendirildi

    Gümüşhane cezaevinde hayatını kaybeden hükümlünün ölümüne ilişkin iki bakanlık müfettişi inceleme yapacak.
    • AA Özel Haber
    • 15.10.2020 - 14:24
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    Gümüşhane'de cezaevindeki ölüme ilişkin iki Bakanlık müfettişi görevlendirildi

    Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mustafa Kabakçıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin inceleme yapılması kararı alındı.

    ADALET BAKANI TALİMAT VERDİ

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kabakçıoğlu'nun ölümüne ilişkin ayrıntılı inceleme yapılması için müfettiş görevlendirilmesi talimatı verdi.

    Bakan Gül'ün talimatıyla görevlendirilen 2 bakanlık müfettişi, yaşanan olayda ihmal olup olmadığını inceleyecek.

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