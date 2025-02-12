Gümüşhane'de nesli tehlike altındaki Kafkas vaşağı gece avlanırken görüntülendi

İHA

Gümüşhane'de dikkat çeken olay...

Bahçecik köyünde nesli tükenme tehlikesi altındaki Kafkas vaşağı, vatandaşlar tarafından gece karanlığında karnını doyurmak için avlanırken görüldü.

DAHA ÖNCE DE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Daha önce de Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karla kaplı arazide iki yavrusuyla görüntülenmişti.

GÖZDEN KAYBOLDU

Doğal yaşamı görüntüleyerek sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Doç. Dr. Gökhan Külekçi tarafından kayda alınan görüntülerde, gece karanlığında avına kilitlenerek takip eden vaşak, bir süre sonra ise gözden kayboldu.