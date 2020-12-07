Gümüşhane'de koronavirüs tedbirleri kapsamında güvenlik güçleri, ekip araçlarından "misafirliğe gitmeyin, misafir kabul etmeyin" anonsuyla vatandaşları uyarıyor.

Gümüşhane'de koronavirüs salgının etkisinin azaltılması noktasında yürütülen çalışmalara polis ve jandarma ekipleri de destek veriyor.

VALİ TALİMAT VERDİ

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'in talimatıyla polis ve jandarma ekipleri, mahallelerde ekip araçları ile dolaşarak megafonla uyarı anonsları yapıyor.

Gümüşhane'de polisten korona uyarı anonsu VİDEO

"MİSAFİRLİĞE GİTMEYİN"

Ekipler, "Saygıdeğer vatandaşlarımız bilindiği üzere Kovid-19 virüsü kapalı ortamlarda hızlı yayılmaktadır. Lütfen bu süreçte misafirliğe gitmeyelim, evimize misafir kabul etmeyelim. Sosyal mesafe ve maske kullanımına özen gösterelim." şeklinde anonslarla vatandaşlara salgına karşı önlem almaları tavsiyesinde bulunuyor.