İHA

Gümüşhane’de yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10 derecenin altına düşmesiyle birlikte kent adeta buz tuttu.

Kent merkezinde hava sıcaklığı son olarak eksi 17,1 dereceye kadar düşünce Türkiye’nin en hızlı akan çaylarından Harşit Çayı da buz tuttu.

BU KADAR SOĞUK BEKLENMİYORDU

Uzun yıllardır kar yağışının az olması nedeniyle sitem ettiklerini söyleyen vatandaşlar ise kar yağışından memnun olduklarını ancak bu kadar soğuk olmasını beklemediklerini ifade etti.

"KAR BEKLİYORDUK FELAKET GELDİ"

Uzun yıllardır Gümüşhane’ye eskisi gibi kar yağmadığını ve bu nedenle kar beklediklerini ancak pişman olduklarını söyleyen Zafer Akyıldız şu sözleri kullandı:

Uzun yıllardır Gümüşhane’ye kar gelsin diye bekliyorduk Altay Kar Fırtınası’ndan sonra Gümüşhane’ye kar geldi ama felaket şekilde geldi.



Çok soğuk oldu, her yer buz tuttu. Harşit Çayı bile buz tuttu. Soğuk eksilere iniyor biz yıllardır eksi 15’leri 20’leri görmüş değildik bu sene fazlaca gördük.

"SOĞUKTAN DIŞARI ÇIKAMIYORUZ"

Son 25 yılda böyle bir soğuk görmediklerini ve sokağa dahi çıkamadıklarını aktaran Yaşar Üzüm şöyle konuştu: