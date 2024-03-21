Gümüşhane'de virajda hatalı sollama yaptı: Ölümden dönüldü Dikkatsiz tır şoförü keskin virajda hatalı sollama yaptığı sırada karşıdan gelen aracı görmedi. Durumu fark eden otomobil sürücüsünün yol kenarına çekerek canını zor kurtardığı anlar araç kamerasına yansıdı.

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İHA

Gümüşhane'de dikkatsiz sürücü ölüme davetiye çıkardı.

Türkiye’nin en tehlikeli karayollarından birisi olarak kabul edilen Gümüşhane-Kürtün-Giresun yolunda, keskin virajda hatalı sollama yaptı.

Önündeki aracı fark etmedi

Gümüşhane’den araç almak için Giresun’a giden Fatih Aydın, Budak köyü yol ayrımındaki keskin viraja yaklaştığında karşı yönden gelen tırın başka bir tırı virajın içinde süratle solladığını fark edip, korna çalmaya başladı.

Faciayı önledi

Defalarca kornoya basan araç sürücüsü, fark edilmediğini anlayınca yol kenarına çekerek olası bir faciayı önledi.

"Aynı hız ile devam etseydim o kamyon bizi dümdüz edecekti"

Bu tür vakaların sıklıkla yaşandığı, önceki yıllarda hatalı sollamalar yüzünden ölümlü kazaların olduğu bu yolda yaşanan olayın ardından ihbarda bulunduğunu kaydeden Aydın, “Biz araçta 3 kişi idik ve Allah korudu. Önceden fark edip, yavaşlayıp aracı kenara aldım. Aynı hızım ile yola devam etseydik orada ya arabayı dereye atmam gerekiyordu ya da o kamyon bizi dümdüz edecekti. Polisi arayıp plaka vererek ihbarda bulundum, kamera kaydım olduğunu söyledim sonrasında işlem yapıldı mı yapılmadı mı bilgim yok.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)