Gümüşhane'deki Dipsiz Göl, eski görünümüne kavuşamadı

Define bulmak amacıyla tahrip edilen gölden geriye çamurlu su kaldı.

Gümüşhane'de 12 bin yıllık Dipsiz Göl'de yasal izinle yapılan define kazısı tamamlandıktan sonra göl yatağı kumla doldurulmuştu.

Herhangi bir bulguya ulaşılamayan kazı sonucu gölün yok edilmesi, tepkileri beraberinde getirdi.

VALİLİĞİN AÇIKLAMASI

Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Dipsiz Göl'ün rehabilitasyonunun sağlanabilmesi için akademisyenler ve teknik elemanlarla görüş alışverişi içerisinde planlamalar yapıldığı, hemen çalışmalara başlanarak gerekli düzenlemelerin gerçekleştirileceği" kaydedilmişti.

ESKİ HALİNDEN ESER YOK

Ancak Taşköprü Yaylası'nda kaynağı ve akarı olmayan ve doğal güzelliğiyle görenleri etkileyen göl, eski günlerinden uzak bir görüntü sergiliyor.

6 Kasım 2019’da yapılan kazıda suyu tahliye edilen gölde çamurlu bir görüntü hakim.

Dipsiz Göl, eski günlerini arıyor ViDEO

VALİLİK İZNİYLE KAZI YAPILDI

Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kazı için izin vermiş, yetkililerin eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazılmıştı.

Gölde iddiaya göre, var olduğuna inanılan altın arandı. Ancak günler süren kazı çalışmaları, define bulunamayınca sonlandırıldı.

"DOĞAL EKOLOJİK YAPI BOZULDU"

Jeoloji Mühendisi Osman Bektaş gölün eski haline dönmesinin mümkün olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Doğal ekolojik yapıyı yapay olarak yapmak mümkün değil çünkü göldeki koşullar kısa zaman içinde değil uzun jeolojik dönemde gelişmiş yapılardı. Göl suyunun bulanık olduğunu, eski özellikte olmadığını görüyoruz.

Gölü besleyen sular yer altı ve yer üstü drenajı kazı nedeni ile tahrip edildi. Kazıda gölü besleyen drenaj sistemi yok edildi, doğal ekolojik yapı bozuldu. Dipsiz Göl artık ölmüştür."