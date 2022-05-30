Gümüşhaneli tarihçi Karadeniz'in tarihini fotoğraflarla sergiledi

55 yıllık araştırmasıyla Karadeniz bölgesinin tarihi araştıran Güngör Üçüncüoğlu, 2 bin fotoğraftan oluşan bir sergi açtı.

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde yaşayan araştırmacı-yazar Güngör Üçüncüoğlu, Doğu Karadeniz ve Gümüşhane yöresinin tarihini 2 bin fotoğrafla sergiledi.

1967 yılında başladığı çalışmalar neticesinde 100 bin belge ve 15 bin kitap üzerindeki araştırmalarıyla bölgede bulunan tarihi kiliseleri, köprüleri, manastırları ve maden için kullanılan mağara alanları tespit eden ve bunları fotoğraflayan Üçüncüoğlu, sadece Gümüşhane sınırları içerisinde 2 bin 800 kilometre yol yaparak 277 köyde çalışmalarda bulundu.

"Halkımız kitap okumuyor, bunları fotoğraflarla görsel olarak sunmak istedim"

55 yıldır bu çalışmayla ilgili bilgi ve belgeleri araştırdığını söyleyen araştırmacı-yazar Üçüncüoğlu, "1967 yılından beri bu araştırma, incelemeyi yapıyorum Karadeniz bölgesi ve Gümüşhane’yle ilgili. Bölgedeki tarihsel yapıları fotoğraflamak, belgelemek istedim. Halkımız kitap okumuyor, bunları fotoğraflarla görsel olarak sunmak istedim. 2000’e yakın fotoğraf çektim. İlk çağlardan günümüze kadar ulaşmış köprüler, kiliseler, şapeller, manastırlar, tarihi yollar ki Trabzon’dan gelip Gümüşhane’den geçen 6 tane tarihi yol var, çok önemli yollar bunlar. Bu yollardan bazılarını 8 senelik çalışmalarla tespit edebildik. Madenleri de tespit etmeye çalıştık. Gümüşhane biliyorsunuz maden bölgesi. Burada 13 çeşit maden yer alıyor, bunların tarihçelerini uzun sürelerde araştırdım. M.Ö. 400’lü yıllarda buradan geçen bir ordu komutanı Gümüşhane madenleri hakkında bilgi vermiştir. Biz de onlardan faydalanarak Gümüşhane madenlerinin tarihçesini ortaya çıkardık. İl Kültür Müdürlüğünün envanterinde mağara adedi 20-25 tane, benim araştırmalarımda 55 tane maden mağarası var. Ben bunların hepsini fotoğrafladım. Bu fotoğrafların bazısı eski, bazıları yeni." dedi.

"Karadeniz bölgesinde hangi taşın altında ne varsa bilirim"

Osmanlı arşivlerinde yer almayan yapıları bölgeden geçen 56 seyyahın anılarından bularak yazdığını ifade eden Üçüncüoğlu, "Sadece Gümüşhane’de 277 köy gezdim köprüleri ve kiliseleri tespit etmek için. 2 bin 800 küsur kilometre yol gittim. Ben giderek tespit ettim bunları, sadece okuyarak değil. Bunların birçoğu da yazılı kaynaklarda yer almıyor. Osmanlı Arşivlerinde önemli köprüler, onarıma tabi köprülerin isimleri var bunları başka kaynaklardan bulup yazıyoruz. Tabii hepsini bulamadık. Bir kısmı da muallakta kaldı. Romalılardan kalma 15 tane ahşap köprü buldum tabii sadece bacakları kalmış, üzerleri hep tahrip olmuş. Çok güzel köprülerimiz var keşke onları restore ettirebilsek. Gemilerle Trabzon’a gelip de Erzurum, Erzincan’a gidecek olan bütün seyyahları buldum. Bu çalışma uzun yıllarımı aldı. Ankara’da Milli Kütüphane'de sabahlara kadar çalıştım. 56 tane Gümüşhane’den seyyah geçmiş. Onların anılarını aldım, tarihlerini aldım, hepsinin resimlerini buldum. Benim fotoğrafladığım her bir yapının eserleri vardır. Eserden sonra ben bunları buldum. Karadeniz bölgesinde hangi taşın altında ne varsa bilirim tarih konusunda." diye konuştu.