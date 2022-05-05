Gümüşhane'ye mayıs ayında kar yağdı

Meteorolojinin uyarılarının ardından belenen kar yağışı, Gümüşhane dağlarını beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Doğu Karadeniz’in bin 500 metre ve üzerindeki yerlerde karla karışık yağış beklentisinin ardından Gümüşhane'nin yüksek kesimlerine kar yağdı.

2 bin metre ve üzerindeki bölgeler, yeniden kar yağışıyla tanışarak beyaza büründü.

Yüksek kesimler karla kaplandı

Başta Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi, Limni Gölü Tabiat Parkı ve Cami Boğazı yaylaları olmak üzere çok sayıda zirve kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

İHA'nın haberine göre; birkaç gündür mevsim normallerinin altında bir sıcaklığın ve yağmur yağışının etkili olduğu kentin beyaza bürünmesiyle kent merkezinde hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü.

Zirai don, çiçek ve ağaçları vurabilir

Yağışlı ve soğuk havanın etkisini bir süre daha devam ettirmesi beklenirken düşen sıcaklıkla birlikte çiçek ve ağaçlarda zirai don gerçekleşebileceği değerlendiriliyor.