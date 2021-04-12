Günaşırı oruç: Davud orucu nedir? Davud orucu nasıl tutulur?

Diyanet işleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde en sık sorulan sorular arasında yer alan ‘Davud orucu nedir’ merak konusu oldu. Günaşırı tutulan Davud orucu nedir ve nasıl tutulur?

Ramazan ayı ile birlikte oruç hakkında merak edilen detay araştırmaları da hız kazandı.

Bir gün oruç tutup bir gün tutmayanlar İslamiyet'te hükmü nedir sorusuna yanıt ararken Davud orucu ile karşılaşıyor.

Peygamber Efendimiz Davut orucunu övmüş ve tutulmasını tavsiye etmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde sıkça sorulan sorular arasında yer alır. Bu ismin veriliş nedeni Hz. Dâvûd'un (a.s) bu şekilde oruç tutmuş olmasıdır.

Peki Davud orucu nedir? Davud orucu ne zaman ve nasıl tutulur? İşte günaşırı tutulan Davud orucu hakkında merak edilenler..

DAVUD ORUCU NEDİR?

Bir gün oruç tutup, bir gün tutmamaya “Dâvûd orucu” denir. Bu ismin veriliş nedeni Hz. Dâvûd’un bu şekilde oruç tutmuş olmasıdır.

Bu oruca söz konusu ismi bizzat Hz. Peygamber vermiş ve faziletini şöyle belirtmiştir: “En faziletli oruç Dâvûd’un tuttuğu oruçtur; o bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı.” (Buhârî, Savm, 56; Müslim, Sıyâm, 181).

Yine Hz. Peygamber, “Allah’ın en çok sevdiği oruç Dâvûd Peygamberin orucudur.” (Buhârî, Teheccüd, 7) buyurmuştur.