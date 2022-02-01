Güncel akaryakıt fiyatları 2022: Benzin, motorin, otogaz litresi kaç TL?

Araç sürücüleri, akaryakıta gelen zammı sorguluyor. EPGİS, benzin ve motorine gelen artışı duyurdu. Peki 2022 benzin, motorin ve otogazın litresi ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel fiyatlar...

Sürücülerin yeni yılda da akaryakıta zam çilesi sürüyor...

Pompaya yansıyan akaryakıt zamları, araç sahiplerinin gündeminde.

Üst üste yapılan zammın ardından güncel benzin, motorin ve gaz fiyatları araştırılıyor. EPGİS, son rakamları duyurdu.

Benzine ne kadar zam geldi, kaç lira oldu? Motorin ne kadar? Gaz litresi kaç tl? gibi sorular merak ediliyor.

İşte zamların ardından akaryakıtta güncel fiyat listesi...

MOTORİN NE KADAR?

EPGİS tarafından yapılan açıklamada, 2 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorine 32 kuruş zam yapıldığı duyuruldu.

Ankara ve İzmir'de ortalama 14,36 liradan satılan motorinin litre fiyatı, 14,68 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 14,29 liradan 14,61 liraya yükselecek.

BENZİN LİTRE FİYATI 2022

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 14,14 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,53 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 14,07 liradan 14,46 liraya, İzmir'de 14,16 liradan 14,55 liraya çıkacak.

LPG GÜNCEL FİYAT 2022

Akaryakıt sektörü kaynakları, LPG fiyatı için çarşamba gününden geçerli olmak üzere yeni bir zammın geleceği bildirildi.

Zam miktarı ise 38 kuruş olarak belirtildi. İstanbul’da LPG otogaz fiyatı 9,36 Ankara’da 9,34 TL İzmir’de 9,16 liradan, Antalya’da 9,25 ve Bursa’da 9,17 TL’den satılıyor.