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    Güncel altın fiyatları 11 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarında düne göre artış gözlemlenirken son durum merak ediliyor. Peki 11 Ocak Salı 2022 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2022 - 11:22
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    Güncel altın fiyatları 11 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarında hareketlilik başladı. Dün yatay seyirde olan gram, çeyrek ve tam altın bugün yükselişe geçti.

    Vatandaşlar altın almadan önce son rakamları araştırıyor. Bugün gram altın fiyatı 799 liraya çıkarken çeyrek altın ise 1300 lira civarında.

    Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. 11 Ocak 2022 Salı günü altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları..

    11 OCAK 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 727,15

    SATIŞ: 749,14

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 5.311,00

    SATIŞ: 5.391,00

    TAM ALTIN

    ALIŞ: 5.125,22

    SATIŞ: 5.226,90

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.300,00

    ATIŞ: 1.321,00

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 799,18

    SATIŞ: 799,35

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.601,00

    SATIŞ: 2.642,00

    ATA ALTIN

    ALIŞ: 5.337,00

    SATIŞ: 5.400,00

    Güncel altın fiyatları 11 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1


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