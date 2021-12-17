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    Güncel altın fiyatları 17 Aralık 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    "Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar" sorusu, altına yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte 17 Aralık Cuma 2021 güncel altın fiyatları...
    • Özel Haber
    • 17.12.2021 - 09:25
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    Güncel altın fiyatları 17 Aralık 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın almak veya altın bozdurmak isteyenler, fiyat değişimlerini yakından takip ediyor.

    Bugün gram altın fiyatı 908 lira sınırından işlem görürken çeyrek altın ise 1439 lira civarına çıktı.

    Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. Ekonomi gündemini takip edenler tarafından "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

    17 Aralık Cuma 2021 altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları..

    17 ARALIK 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.439,00

    SATIŞ: 1.478,00

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 908,43

    SATIŞ: 908,65

    TAM ALTIN

    ALIŞ: 5.717,15

    SATIŞ: 5.833,87

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.882,00

    SATIŞ: 2.972,00

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 816,07

    SATIŞ: 847,63

    ATA ALTIN

    ALIŞ: 6.014,00

    SATIŞ: 6.116,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 5.925,00

    SATIŞ: 6.015,00

    Güncel altın fiyatları 17 Aralık 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1

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