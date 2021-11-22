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    Güncel altın fiyatları 22 Kasım 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın piyasasını takip eden vatandaşlar, haftanın ilk gününde son dakika altın fiyatlarını araştırıyor. 22 Kasım Pazartesi günü gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? İşte son rakamlar...
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2021 - 13:38
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 13:39
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    Güncel altın fiyatları 22 Kasım 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarındaki anlık iniş ve çıkışlar haftanın ilk iş gününde yakından takip ediliyor.

    Güncel piyasalarda iniş ve çıkışını sürdüren gram altının fiyatı 651 lira sınırından, çeyrek altın ise bin 47 liradan işlem görüyor.

    Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

    Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları..

    22 KASIM 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    SPOT ALTIN

    ALIŞ: 654,54

    SATIŞ: 654,65

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.846,98

    SATIŞ: 1.847,28

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 4.189,02

    SATIŞ: 4.268,34

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.087,97

    SATIŞ: 2.140,72

    ZİYNET ALTIN

    ALIŞ: 4.189,02

    SATIŞ: 4.268,34

    ATA ALTIN

    ALIŞ: 4.363,15

    SATIŞ: 4.472,44

    14 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 359,44

    SATIŞ:428,01

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 588,96

    SATIŞ: 611,73

    Güncel altın fiyatları 22 Kasım 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1

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