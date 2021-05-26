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- Güncel altın fiyatları 25 Mayıs 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Güncel altın fiyatları 25 Mayıs 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
- Haber Merkezi
- 26.05.2021 - 09:19
Altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar altın ne kadar oldu, altın daha da yükselir mi sorularının yanıtını arıyor.
Ons altında yaşanan artış ile birlikte iç piyasadaki altın fiyatları da yükselişe geçti. Bu yükseliş yatırımcısını sevdirirken, "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları da araştırılıyor.
Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü altın fiyatları..
26 MAYIS 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
ALTIN ONS
Altın ONS alış: 1.901,74
Altın ONS satış: 1.902,10
GRAM ALTIN FİYATI
Gram altın alış: 516,92
Gram altın satış: 517,00
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altın alış: 829,00
Çeyrek altın satış: 849,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 3.295,00
Cumhuriyet altını satış: 3.382,00
YARIM ALTIN FİYATI
Yarım altın alış: 1.650,00
Yarım altın satış: 1.701,00
REŞAT ALTIN FİYATI
Tam altın alış: 3.332,47
Tam altın satış: 3.421,95
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar bilezik satış: 466,18
22 Ayar bilezik alış: 516,78