- Haberler
- Gündem Haberleri
- Güncel altın fiyatları 27 Aralık 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Güncel altın fiyatları 27 Aralık 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
"Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar" sorusu, altına yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte 27 Aralık Pazartesi 2021 güncel altın fiyatları...
- Haber Merkezi
- 27.12.2021 - 10:25
Altın almak veya altın bozdurmak isteyenler, fiyat değişimlerini yakından takip ediyor.
Bugün gram altın fiyatı 666 lira sınırından işlem görürken çeyrek altın ise 1074 lira civarına çıktı. Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.
Ekonomi gündemini takip edenler tarafından "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.
27 Aralık Pazartesi 2021 altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları...
27 ARALIK 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.074,00
SATIŞ: 1.145,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 666,05
SATIŞ: 666,17
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 4.292,00
SATIŞ: 4.598,00
YARIM ALTIN
ALIŞ:2.142,00
SATIŞ: 2.310,00
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 588,39
SATIŞ: 645,06