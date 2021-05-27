Güncel altın fiyatları 27 Mayıs 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Ons altının yükselişiyle birlikte piyasalara yansıyan fiyat artışı da beraberinde geldi. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? Çeyrek, gram, yarım, tam altın ne kadar oldu?

Altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar altın ne kadar oldu, altın daha da yükselir mi sorularının yanıtını arıyor.

Ons altında yaşanan artış ile birlikte iç piyasadaki altın fiyatları da yükselişe geçti. Bu yükseliş yatırımcısını sevdirirken, "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları da araştırılıyor.

Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 27 Mayıs 2021 Perşembe günü altın fiyatları..

27 MAYIS 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ALTIN ONS

Altın ONS alış: 1.901,37

Altın ONS satış: 1.901,70

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın alış: 517,24

Gram altın satış: 517,34

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın alış: 831,00

Çeyrek altın satış: 851,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 3.308,00

Cumhuriyet altını satış: 3.395,00

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alış: 1.654,00

Yarım altın satış: 1.704,00

REŞAT ALTIN FİYATI

Tam altın alış: 3.340,47

Tam altın satış: 3.427,95

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar bilezik satış: 468,27

22 Ayar bilezik alış: 471,56