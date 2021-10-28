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- Güncel altın fiyatları 28 Ekim 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Güncel altın fiyatları 28 Ekim 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Altın piyasasını takip eden vatandaşlar, haftanın ilk gününde son dakika altın fiyatlarını araştırıyor. 28 Ekim Perşembe günü gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? İşte son rakamlar...
- Haber Merkezi
- 28.10.2021 - 12:40
- Güncelleme : 28.10.2021 - 12:51
Altın fiyatlarındaki anlık iniş ve çıkışlar haftanın ilk iş gününde yakından takip ediliyor.
Güncel piyasalarda iniş ve çıkışını sürdüren gram altının fiyatı 544 lira sınırından, çeyrek altın ise 878 liradan işlem görüyor.
Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.
Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları..
28 EKİM 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
SPOT ALTIN
ALIŞ: 549,58
SATIŞ: 549,67
ALTIN ONS
ALIŞ:1.798,52
SATIŞ: 1.798,81
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.517,29
SATIŞ: 3.583,85
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.753,15
SATIŞ: 1.797,42
14 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 300,16
SATIŞ: 359,20
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 493,16
SATIŞ: 512,23