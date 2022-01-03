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- Güncel altın fiyatları 3 Ocak 2022: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Güncel altın fiyatları 3 Ocak 2022: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
"Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar" sorusu, altına yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte 3 Ocak Pazartesi 2022 güncel altın fiyatları...
- Haber Merkezi
- 03.01.2022 - 11:41
Altın almak veya altın bozdurmak isteyenler, fiyat değişimlerini yakından takip ediyor.
Bugün gram altın fiyatı 787 lira sınırından işlem görürken çeyrek altın ise 1262 lira civarına çıktı. Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.
Ekonomi gündemini takip edenler tarafından "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.
3 Ocak Pazartesi 2022 altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları...
3 OCAK 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 705,72
SATIŞ: 762,70
ATA ALTIN
ALIŞ: 5.180,00
SATIŞ: 5.498,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 5.255,00
SATIŞ: 5.334,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 5.069,01
SATIŞ: 5.173,50
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.524,00
SATIŞ: 2.688,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.262,00
SATIŞ: 1.342,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 787,30
SATIŞ: 787,49