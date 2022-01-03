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Güncel altın fiyatları 3 Ocak 2022: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Güncel altın fiyatları 3 Ocak 2022: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

"Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar" sorusu, altına yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte 3 Ocak Pazartesi 2022 güncel altın fiyatları...