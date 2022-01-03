Euro
15.5828
3.15%
Dolar
13.7221
3.53%
Altın
799.41
2.53%
Borsa
1.89
1.45%
Bitcoin
632.678
0.03%
BTXN Coin
33.67
-1.89%
10ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 10 C

    Güncel altın fiyatları 3 Ocak 2022: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    "Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar" sorusu, altına yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte 3 Ocak Pazartesi 2022 güncel altın fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2022 - 11:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Güncel altın fiyatları 3 Ocak 2022: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın almak veya altın bozdurmak isteyenler, fiyat değişimlerini yakından takip ediyor.

    Bugün gram altın fiyatı 787 lira sınırından işlem görürken çeyrek altın ise 1262 lira civarına çıktı. Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.

    Ekonomi gündemini takip edenler tarafından "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

    3 Ocak Pazartesi 2022 altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları...

    3 OCAK 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 705,72

    SATIŞ: 762,70

    ATA ALTIN

    ALIŞ: 5.180,00

    SATIŞ: 5.498,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 5.255,00

    SATIŞ: 5.334,00

    TAM ALTIN

    ALIŞ: 5.069,01

    SATIŞ: 5.173,50

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.524,00

    SATIŞ: 2.688,00

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.262,00

    SATIŞ: 1.342,00

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 787,30

    SATIŞ: 787,49

    Güncel altın fiyatları 3 Ocak 2022: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1


    Görüş Bildir