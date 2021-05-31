Güncel altın fiyatları 31 Mayıs 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Güncel altın fiyatları 31 Mayıs 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları, yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 31 Mayıs 2021 güncel altın fiyatları..

Altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar, yatırımlarını doğru yönlendirmek için altın fiyatlarındaki anlık rakamları ve değişimleri merak ediyor.

Altının onsundaki artış ve iç piyasada dolar kurunun yönünü yukarı çevirmesi altın fiyatlarının artmasını sağladı. Bu yükseliş yatırımcısını sevdirirken, "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları da araştırılmaya başlandı.

Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü güncel altın fiyatları..

31 MAYIS 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ALTIN ONS

Altın ONS alış: 1.906,20

Altın ONS satış: 1.906,57

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın alış: 525,43

Gram altın satış: 525,51

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın alış: 840,00

Çeyrek altın satış: 865,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 3.342,00

Cumhuriyet altını satış: 3.449,00

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alış: 1.671,00

Yarım altın satış: 1.731,00

REŞAT ALTIN FİYATI

Tam altın alış: 3.374,47

Tam altın satış: 3.481,95

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar bilezik satış: 473,16

22 Ayar bilezik alış: 479,20