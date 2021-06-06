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Güncel altın fiyatları 6 Haziran 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Güncel altın fiyatları 6 Haziran 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Yatırımcısının güvenli limanı olarak görülen altın, haftanın son gününde de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki 6 Haziran Pazar altın ne kadar? Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç lira?