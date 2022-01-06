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Güncel altın fiyatları 6 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Güncel altın fiyatları 6 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatlarında düne göre artış gözlemlenirken son durum merak ediliyor. Peki 6 Ocak Perşembe 2022 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?