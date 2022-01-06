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- Güncel altın fiyatları 6 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Güncel altın fiyatları 6 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Altın fiyatlarında düne göre artış gözlemlenirken son durum merak ediliyor. Peki 6 Ocak Perşembe 2022 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?
- Haber Merkezi
- 06.01.2022 - 10:06
Altın fiyatlarında hareketlilik başladı.
Dün yatay seyirde olan gram, çeyrek ve tam altın bugün yükselişe geçti.
Vatandaşlar altın almadan önce son rakamları araştırıyor. Bugün gram altın fiyatı 795 liraya çıkarken çeyrek altın ise 1278 lira civarında.
Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. 6 Ocak 2022 Perşembe günü altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları..
6 OCAK 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 5.215,00
SATIŞ: 5.294,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 5.236,00
SATIŞ: 5.290,00
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 713,29
SATIŞ: 734,84
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.276,00
SATIŞ: 1.294,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 5.031,27
SATIŞ: 5.135,01
GRAM ALTIN
ALIŞ: 784,19
SATIŞ: 784,37
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.551,00
SATIŞ: 2.592,00