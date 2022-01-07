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    Güncel altın fiyatları 7 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarında düne göre artış gözlemlenirken son durum merak ediliyor. Peki 7 Ocak Cuma 2022 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2022 - 09:44
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    Güncel altın fiyatları 7 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatlarında hareketlilik başladı. Dün yatay seyirde olan gram, çeyrek ve tam altın bugün yükselişe geçti.

    Vatandaşlar altın almadan önce son rakamları araştırıyor. Bugün gram altın fiyatı 796 liraya çıkarken çeyrek altın ise 1276 lira civarında.

    Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. 7 Ocak 2022 Cuma günü altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları..

    7 OCAK 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    SPOT ALTIN

    ALIŞ: 798,11

    SATIŞ: 798,25

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.792,57

    SATIŞ: 1.792,90

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 5.107,92

    SATIŞ: 5.204,60

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.544,34

    SATIŞ: 2.608,63

    ZİYNET ALTINI

    ALIŞ: 5.107,92

    SATIŞ: 5.204,60

    ATA ALTIN

    ALIŞ: 5.230,18

    SATIŞ: 5.366,64

    14 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 435,94

    SATIŞ: 530,10

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 723,64

    SATIŞ: 753,43

    Güncel altın fiyatları 7 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1


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