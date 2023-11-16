Barış Pehlivan'ın yargılandığı davanın düşürülmesine karar verildi

Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulan ve denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmayan gazeteci Barış Pehlivan’ın duruşması bugün Çağlayan Adliyesi’nde görüldü.
Pehlivan, açık cezaevinden aldığı yasal izniyle duruşmaya katıldı.
Yargıtay Üyesi Aydıner şikayetini geri çekti
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı, Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner’in şikayetini geri çektiği için davanın düşürülmesi yönünde mütaala verdi.
Yargılandığı dava düştü
Mahkeme, Barış Pehlivan'ın yargılandığı davanın düşürülmesine karar verdi.
Ne olmuştu?
Pehlivan'ın, 30 Kasım 2022’de “Mide Bulandıran Öykü” başlıklı yazısı nedeniyle Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner’in açtığı dava sonucunda denetimli serbestlik hakkı elinden alınmıştı.
Geçtiğimiz gün Ömer Faruk Aydıner, avukatı aracılığıyla şikâyetinden vazgeçtiğini mahkemeye bildirmişti.
Aydıner’in şikâyetinin geri çekmesinin ardından Pehlivan'ın tahliye yolu açılmıştı.
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