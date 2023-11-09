Gündem yerel seçim: İyi Parti, CHP'ye 'ittifak' kapısını kapattı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile yerel seçimde olası ittifaka kapıyı tamamen kapattı. İttifaksız seçim stratejisi çerçevesinde hazırlıklarını sürdürecek İyi Parti, 81 ilde kendi adaylarını çıkaracak.

AA

Yerel seçim öncesi muhalefette bilinmezlik devam ediyor.

Mayıs seçimlerinden sonra ağır mağlubiyet nedeniyle parçalanan muhalefette parçalanma devam ediyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'deki kurultay sürecini yorumladı.

İttifaka kapıları kapattı

Akşener, "Biz çiçeği burnunda değişim şampiyonlarının daha bugün kurabildikleri cümleleri bundan tam 8 ay önce kendilerine kurmuştuk. Dolayısıyla o gün bize duvar örenlerin, bugün anlattıkları bu saatten sonra bizi ilgilendirmez" diyerek ittifaka kapıyı sert ifadelerle kapattı.

Bu çerçevede İyi Parti, yerel seçime ittifaksız girecek ve 81 ilde kendi belediye başkan adaylarını belirleyecek.

Başkan adayları belirlenmeye devam edilecek

İyi Parti bugüne kadar İzmir, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kütahya, Düzce ve Kilis Belediye başkan adaylarını ilan etti.

28 ilçenin belediye başkan adayı kamuoyuna tanıtıldı. Akşener, gelecek hafta il ziyaretlerine devam edecek.

Edinilen bilgiye göre, aday açıklanması beklenen illerin başında Sinop ve Çanakkale geliyor.

Beyannamede son aşamaya gelindi

İyi Parti'de yerel seçim için belediyecilik vaatlerini içeren beyanname hazırlanıyor.

Tamamlanmak üzere olan beyannamenin kısa sürede kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Başkan adayları için el kitabı hazırlanıyor

İyi Parti, belediye başkan adaylarının seçimi kazandıkları takdirde yararlanmaları için bir el kitabı da hazırlıyor.

140 sayfalık el kitabının tüm belediyecilik faaliyetleri için bir yol haritası niteliğinde olacağı ifade ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)