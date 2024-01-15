Gündem yerel seçim! MHP 55 adayını daha belirledi MHP'de 3'ü il, 10'u büyükşehir ilçeleri olmak üzere 55 aday daha belli olurken Elazığ, Isparta ve Kars'ta Cumhur İttifakı, MHP'li adayları destekleyecek.

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Yerel seçimlere doğru partiler adaylarını belirliyor.

Cumhur İttifakı'nda ise AK Parti ve MHP arasında aday belirleme sürecinin sonuçları yavaş yavaş belli oluyor.

MHP'nin 3 il adayı kesinleşti

Daha önce toplam 110 adayını duyuran MHP'de, 3'ü il 10'u büyükşehir ilçeleri olmak üzere 55 aday daha belli oldu.

Buna göre Elazığ'da Murat Aygen, Isparta'da Yusuf Ziya Günaydın, Kars'ta Ötügen Senger MHP belediye başkanlığı için seçim yarışına girecek.

10 büyükşehir ilçesinde MHP adayları

Büyükşehir ilçelerinde ise 10 adayın ismi netlik kazandı.

MHP'nin büyükşehir ilçe adayları şu şekilde:

Ankara / Ayaş - Mehmet Kirzdibi

Antalya / Korkuteli - Sadık Önal

Denizli / Buldan - Mesut Sarıbaloğlu

Eskişehir / Alpu - Alpaslan Kokulu

İzmir / Çeşme - Esat Tanık

Kayseri / Bünyan- Selahattin Metin

Konya / Çumra - Fatih Demirci

Konya / Doğanhisar - Savaş Özdemir

Konya / Emirgazi - Nurişen Koçak

Trabzon Beylikdüzü - Barış Öztürk

Diğer şehirlerdeki ilçe adayları ise şöyle:

Afyonkarahisar / Sandıklı - Melek Yavuz

Afyonkarahisar / İhsaniye - Hamit Çakır

Aksaray / Ağaçören - Fevzi Yalman

Aksaray / Eskil - Niyazi Alyaç

Aksaray / Gülağaç - Doğan Başbuğ

Aksaray / Güzelyurt - Sadullah Er

Aksaray / Ortaköy - Ahmet Koyuncu

Aksaray / Sarıyahşi - Doğan Mutlu

Aksaray / Sultanhanı - Fiyay Şanlı

Çankırı / Atkaracalar - Ali Rıza Küçükkutlu

Çankırı / Bayramören - Halil Muratoğlu

Çankırı / Çerkeş - Nurullah Öztürk

Çankırı / Eldivan - Alpaslan Aşlar

Çankırı / Kızılırmak - Erol Şentürk

Çankırı / Kurşunlu - Şerafettin Uslu

Çankırı / Korgun - Hasan Hüseyin Kozan

Çankırı / Orta - Ömer Bezci

Çankırı / Şabanözü - Ahmet Gümüş

Çankırı / Yapraklı - Ömer Güngör

Erzincan / Otlukbeli - Yusuf Tektaş

Erzincan / Kemaliye - Mehmet Karaman

Erzincan / Kemah - Cevdet Bayram

Erzincan / Çayırlı - Oktay Efe

Erzincan / Üzümlü - Lütfü Yakut

Erzincan / Ilıç - Mehmet Elçi

Erzincan / Tercan - Mehmet Yılmaz

Gümüşhane / Kelkit - Birol Toğlu

Gümüşhane / Şİran - Mutlu Özel

Gümüşhane / Köse - Turgay Kesler

Gümüşhane / Torul - Evren Evrim Özdemir

Gümüşhane / Kürtün - Enver Şen

Kastamonu / Bozkurt - Bozkurt Ekeş

Kastamonu / Çatalzeytin - Ahmet Demir

Kastamonu / Devrekani - Kenan Öz

Kastamonu / Doğanyurt - Şerafettin Ortaç

Kastamonu / Hanönü - Metin Yamalı

Kastamonu / İhsangazi - Hayati Sağlık

Kastamonu / İnebolu - Engin Uzuner

Kastamonu / Seydiler - Mehmet Erdoğan

Kastamonu / Taşköprü - Yıldıran Yüksel

Kastamonu / Tosya - Volkan Kavaklıgil

Böylelikle MHP'nin 165 adayı kesinleşmiş oldu.