Gündem yerel seçimler! Ankara'da Cumhur İttifakı zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Ankara'da bir araya geleceğini söyledi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısına katıldı.

Burada gündeme dair önemli açıklamalar yapan Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'den de bahsetti.

İttifaklarının temelinde samimiyet ve sevgi olduğunu sık sık dile getiren Erdoğan, kürsüden inmeden önce yeniden bir araya geleceklerinin de sinyalini verdi.

Akabinde beklenen haber geldi

Ardından basın ekibine açıklamada bulunan Erdoğan, Ankara'da Cumhur İttifakı zirvesinin gerçekleşeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Bahçeli ile biraz sonra görüşeceğiz." dedi.

İkilinin görüşmesinde, gündeme dair konular ve özellikle yerel seçimin ele alınması bekleniliyor.