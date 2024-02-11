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Gündem yoğun! Meclis’in bu haftaki gündemi enerji ve sağlık

Gündem yoğun! Meclis’in bu haftaki gündemi enerji ve sağlık Meclis gündeminde bu hafta enerji ile ilgili kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. Düzenlemeyle, yenilenebilir enerji kaynaklarının kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Genel Kurul'da daha sonra da sağlık teklifi ele alınacak.