Gündüz merkezlerinde engellilere yönelik hizmet rehberi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engellilere sunulacak hizmetlerin standartlaştırılması ve yeni açılacak merkezlere yol gösterici olması amacıyla örnek bir rehber hazırlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli bireyler ve ailelerinin güçlendirilmesi ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda engelli vatandaşların ihtiyaç duyduğu bakım hizmetlerinin yanı sıra kendine güvenen, üreten ve bağımsız yaşayabilen kişiler haline gelebilmesi konusunda gündüz hizmet merkezleri önemli bir yer tutuyor.

95 BİN ENGELLİ BİREYE AKTİF HİZMET

Gündüz hizmet merkezlerinde, engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal hayata aktif katılımlarına katkı sağlanması amacıyla engelli bireyler ile ailelerine eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmeti, psiko-sosyal rehabilitasyon hizmeti, gündüz bakım ve rehabilitasyon hizmetleri tam gün, yarım gün veya seanslı olarak sunuluyor.

Kasım 2021 itibarıyla Bakanlığa bağlı engelli bireye yönelik hizmet veren 25 müstakil, 104 kuruluşa bağlı olmak üzere toplam 129 gündüz bakım merkezi bulunuyor.

Bu merkezlerde toplam 1159 engelli birey ve ailesi hizmet alıyor. Belediyeler bünyesinde ise 66 merkezde 95 bin engelli bireye aktif hizmet veriliyor.

ENGELLİLERE, GÜNDÜZ HİZMET MERKEZLERİNDE YOL GÖSTERİCİ REHBER

Uygulanan gündüz hizmet modeli ve merkezlerden hizmet alan engelli birey sayısının artırılmasını hedefleyen Bakanlığın Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, gündüz hizmet merkezlerinde engellilere sunulacak nitelikli hizmetlerin standartlaştırılması ve yeni açılacak merkezlere yol gösterici olması amacıyla bir rehber hazırlandı.

Gündüz hizmet merkezi açma amacında olan kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmesi hedefiyle hazırlanan rehber, örnek bir gündüz hizmet merkezine ilişkin yapılanma ve işleyiş sürecini içeriyor.

BELEDİYELER STK'LAR VE İLGİLİ KURUMLARIN YARARLANMASI AMAÇLANIYOR



Rehberden, il müdürlüklerinin yanı sıra, gündüz hizmet merkezi açmayı planlayan belediyeler, STK'lar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların da yararlanması amaçlanıyor. Rehberde gündüz hizmet merkezi tasarımı en geniş anlamıyla yer alıyor.

Gündüz bakım ve rehabilitasyon birimi ile ihtiyaca ve kaynağa göre belirlenmiş atölyeler, engelli bireylere yönelik bir gündüz hizmet merkezinde yer alması zorunlu birimler olarak belirtiliyor. Diğer birimlerin ise kurum ve kuruluşların fiziki, mali ve insan kaynağı kapasitesine göre belirlenebileceği ifade ediliyor.

Rehberde hizmetin yerelde engelli bireylere ve ailelerine en yakın yerde sunulması, erişilebilirliğin kolaylaştırılması ve ihtiyaca göre tasarlanmış olmasının önemi vurgulanıyor.

Rehbere, https://www.aile.gov.tr/media/97638/engelli_bireylere_-yonelik_-gunduz_-hizmet_-merkezi_-rehberi.pdf adresinden ulaşılabilecek.