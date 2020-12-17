Günel Zeynalova kimdir? Azeri kızı Günel Zeynalova hayatı ve şarkıları

İbrahim Tatlıses'in "Oy Didem" klibiyle izleyici karşısına çıkarttığı Günel Zeynalova, Demet Akalın ve Alişan'ın gündüz kuşağı programına konuk oldu.

Değişimiyle herkesi şaşırtan Zeynalova, küçük yaşlarda Türkiye'de tanınmıştı.Geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri olan Günel Zeynalova, şarkıları ve yeni imajıyla araştırılmaya başlandı.

İşte Azeri kızı Güney Zeynalova ve hayatına dair merak edilen bilgiler..

Günel Zeynelova 25 Ekim 1985 senesinde Azerbaycan’da dünyaya gelmiştir. Aslen Azerbaycanlı olan Günel Zeynelova, Akrep burcudur.

Günel Zeynelova, eğitim hayatını Bakü’de tamamlamıştır. Müzisyen bir ailede yetişen Günel Zeynelova, çocukluğundan beri müzikle iç içe olmuştur. Babası klarnet annesi piyona çalan Günel Zeynelova küçük yaşlarda çeşitli enstrümanlar öğrenmiştir.

1998 yılında İbrahim Tatlıses Azerbaycan‘ın başkenti Bakü’de verdiği konserde Günel’in hayatı değişti. Sahneye fırlayan ve Sibel Can’dan Padişah şarkısını söyleyerek İbrahim Tatlıses’i kendisine hayran bırakan Günel, daha sonra İstanbul’a yerleşti.

1999 yılında Ne olur Allahım albümü ile ilk defa Azeri Kızı Günel olarak sevenleri karşısına çıktı.. Bu albümdeki Didem Didem şarkısı herkesin diline düştü.

Ailesinin yanı sıra profesyonel olarak da müzik eğitimi alan Günel Zeynelova, ilk olarak 2003 senesinde “Resmi Çeke Çeke” albümünü müziksevelerin beğenisine sunmuştur. Kendine özgü sesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Günel Zeynelova, 2008 senesinde çıkardığı “Adı Yok Hala” albümüyle büyük bir çıkış yakalamıştır.

Ardından 2014 senesinde “Her Şeye Değer” albümüyle dinleyicileriyle buluşan Günel Zeynelova, bu sene “Bir Adam Var” albümünü dinleyicilerinin beğenisine sunmuştur.

Ayrıca Azeri kızı Günel bir dönem, Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile aşk yaşamıştı. Reza Zarrab ile ayrılma nedenleri ise Ebru Gündeş'ti. Büyük olaylar yaşanan aşkta Günel'in Reza Zarrab'ın 'kafana sıkarım' şeklinde tehdit ettiği iddia edilmiş ve ardından 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ardından Günel, Cem Ozan Torunlar ile nişanlanmıştı.