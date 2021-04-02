Güneş Fırtınası nedir, etkileri nelerdir? Güneş Fırtınası neden olur? 439 yıl önce olmuştu

Güneş Fırtınası nedir, etkileri nelerdir? Güneş Fırtınası neden olur? 439 yıl önce olmuştu

Bilim insanlarının en son 1582 yılında yaşanan dev Güneş fırtınasının günümüzde yeniden yaşanabileceğini duyurmasının ardından 'Güneş Fırtınası nedir, etkileri nelerdir?' sorularına gündeme geldi.

1582 yılında gökyüzünde 'büyük bir ateş'e benzeyen ve 'Büyük Yangın' olarak da anılan bir Güneş Fırtınasının tekrar meydana gelebileceği açıklandı.

Bu açıklamaların ardından güneş fırtınası, dünya gündemine giren konular arasında yerini aldı.

En son 439 yıl önce görülen ve dünyada korkutucu etkilere yol açan güneş fırtınasının tekrar kapıda olduğu duyurusunun ardından vatandaşlar, 'Güneş Fırtınası nedir, etkileri nelerdir? Güneş Fırtınası neden olur?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, uzmanlara göre, küresel elektrik kesintilerine ve milyarlarca dolar zarara neden olabileceği belirtilen Güneş Fırtınası nedir, etkileri nelerdir? Güneş Fırtınası neden olur? İşte detaylar..

GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?

Güneş yüzeyindeki koyu renkli "güneş lekeleri"nde, Güneş'in manyetik alanında oluşan bir nevi kısa devre sonucu ışın ve plazma patlamaları meydana geliyor. Bu patlamalar sonucu röntgen veya ultraviyole gibi ışınlar aşığa çıkıyor.

Uzmanlar, büyük bir patlamanın milyarlarca ton maddeyi uzayın milyonlarca kilometre derinliğine saçabileceğini belirtiyor.

Güneş fırtınaları haberleşme ve GPS uydularının çalışmalarını, kutuplara yakın bölgelere sefer yapan uçaklarla telsiz bağlantılarını olumsuz etkiliyor.

GÜNEŞ FIRTINASI ETKİLERİ NELERDİR?

1582 yılında yapılan kayıtları inceleyen ve Güneş'i mercek altına alan Cornell Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, araştırma sonuçlarını yayımladı.

Bilim insanları tarafından bu felaketin üzerinden 439 yıl geçtikten sonra benzer bir olayın yeniden yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

O dönem teknolojik cihazları olmaması nedeniyle fırtına ciddi bir hasara yol aşçmamıştı ancak günümüzde bu olaydan bu kadar kolay sıyrılamayacağımız açık. Bilim insanları, söz konusu fırtınanın küresel elektrik kesintilerine ve milyarlarca dolar zarara neden olabileceğini belirtiyor.

Benzer bir olayın günümüzde gerçekleşmesi, bütün elektronik devrelere zarar verebileceği gibi interneti tamamen çökertebilir ve cep telefonları kullanılamaz hale gelebilir. Örneğin 2015 yılının Aralık ayında gerçekleşen bir başka Güneş fırtınasında, dünyadaki tüm navigasyon sistemleri 10 dakika boyunca çökmüştü.

1859 yılında gerçekleşen başka bir fırtına ise Kanada'nın neredeyse tamamında 9 saatlik bir elektrik kesintisine sebep olmuş ve bu durumdan 6 milyon kişi etkilenmişti. Ayrıca bu fırtına nedeniyle ABD'nin bazı bölgelerinde güç transformatörleri bile erimişti.