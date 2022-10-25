Güneş tutulması depremi tetikler mi? Güneş tutulması sonrası deprem olur mu?

Güneş tutulmasının depremi tetikleyip tetiklemeyeceği merak ediliyor. 25 Ekim'de Güneş tutulması Akrep burcunda gerçekleşecek. Peki Güneş tutulması depremi tetikler mi?

Bugün yani 25 Ekim 2022 Salı günü Akrep burcunda güneş tutulması gerçekleşecek. İstanbul'da kısımda görülebilecek olan Güneş tutulması en net şekilde Avrupa, Güney ve Batı Asya ile Kuzey ve Doğu Afrika ile Atlantik tarafından izlenecek. Tutulma Türkiye saatiyle saat 12.40'ta başlarken saat 15:05’e dek sürecek. Peki Güneş tutulması depremi tetikler mi?

Güneş tutulması depremi tetikler mi?

Tutulma esnasında Güneş'in yaklaşık %50'si kapanmış olacak ve Ay tarafından örtülecek. Bu güneş tutulması oldukça önemli olarak nitelendirilirken 2 hafta sonra bir tutulma daha gerçekleşecek. Bu defa 8 Kasım 2022 tarihinde ay tutulması da meydana gelecek.

Tutulma sonrası deprem olur mu?

Gerçekleşecek olan güneş tutulması 17 Ağustos 1999 depreminde gerçekleşen güneş tutulmasına benzetiliyor. 17 Ağustos depreminden 6 gün önce gerçekleşen güneş tutulmasının fay hatlarını tetiklemiş olduğu belirtilmişti. 25 Ekim 2022 Salı gününde gerçekleşecek güneş tutulmasının da fay hatlarını etkileyebileceği söyleniyor.

Konu ile ilgili deprem uzmanı Naci Görür de, fay hatlarını etkileyebilir demişti. Ancak başka bir uzman isim Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise deprem ile tutulmalar arasında direkt bir ilişki olmadığını açıkladı.

Astrologlar 'tetikleyebilir' diyor

Astrologlar ise depremlerin tetiklenebileceğini ifade ediyor. Astrolog Dinçer Güner "Akrep yer altı ile ilgili her türlü konuyu sembolize eder. Bu tutulma süreci önemli depremleri tetikleyebilir" ifadelerini kullandı.