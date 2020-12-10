Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek? Tam Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Astroloji meraklıları için yılın son gökyüzü olayına sayılı günler kaldı. Bu görsel şöleni kaçırmak istemeyenler Güneş tutulması ne zaman, çıplak gözle görülecek mi sorularını araştırıyor.

Adeta bir görsel şölen yaratan Güneş tutulması için geri sayım başladı.

Tam güneş tutulmasını izlemek isteyen birçok kişi, tutulmanın Türkiye’den görülüp görülmeyeceği hakkındaki bilgileri araştırıyor.

Büyük bölümü geride kalan 2020 yılında 1 güneş, 4 parçalı ay tutulması yaşandı. Yılın son ve en önemli gök olayı ise Aralık ayında tam güneş tutulması ile yaşanacak.

TAM GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2020'nin en önemli gök olayı ise 14 Aralık 2020'deki Tam Güneş Tutulması olacak. Ancak bu tutulma da Türkiye'den görülemeyecek.

BİRÇOK KITADA İZLENEBİLECEK

Genel zaman ile 13.34-18.53 saatleri arasında gerçekleşecek Tam Güneş Tutulması, Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu'nun güneyi ve Afrika'nın güneydoğusundan izlenebilecek. Tutulmanın tam olarak görülebileceği tek kara parçası ise Güney Amerika. Güney Amerika'da da Arjantin olacak.

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL GERÇEKLEŞİR?

Ay, yeni ay evresindeyken Dünya ve Güneş ile dik olarak aynı yörüngede çakıştığında Güneş tutulması meydana gelir.

Ay’ın Güneş ile Dünya arasına girdiği esnada Güneş örtülür ve Ay’ın gölgesi yeryüzüne dik bir şekilde düşer. Bu da Dünya’da belli bölgelerde görülebilir.

Senede iki kere Ay, Dünya ve Güneş’in konumu tutulmanın gerçekleşebileceği konuma denk gelir. Güneş tutulması en fazla 4 dakika gerçekleşebilir.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRLERİ

Tam Güneş Tutulması: Ay, Güneş’i tam olarak örttüğünde gerçekleşen tutulma türüdür.

Halkalı Güneş Tutulması: Güneş’in önünden geçen Ay onu tam kapayamaz.O zaman da Güneş’in açıkta kalan kısmı Dünya’dan halka şeklinde gözlemlenir.

Hibrit Güneş Tutulması: En ender görülen tutulma şeklidir. Güneş, Dünya’nın bazı bölgelerinde tam, bazılarında ise halkalı olarak görünür.

Parçalı Güneş Tutulması: Ay, Güneş’i tam örtemediğinde oluşur. Bütün tam ve halkalı tutulmalar ilk olarak parçalı şekilde başlar ve tam kavuşumdan sonra yine parçalı tutulma halinde devam eder ve biter.