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    Güneşi gören İstanbullular sokağa döküldü

    Güneşi gören İstanbullular hafta sonunda, vaka sayılarındaki artışa rağmen meydanlara ve sahillere akın etti. Eminönü'ndeki kalabalık havadan da görüntülendi.
    • DHA
    • 24.10.2020 - 16:19
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    Güneşi gören İstanbullular sokağa döküldü

    İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 20 derecenin üzerine çıktı. İstanbullular, vaka sayılarının en çok arttığı illerden birinde yaşamalarına rağmen salgını görmezden geldi.

    Güneşi gören vatandaşlar, Eminönü ve Zeytinburnu Sahilleri'ne akın etti. Öte yandan Taksim Meydanı'ndaki kalabalık da dikkat çekti.

    Piknik ve alışveriş yapan vatandaşların, zaman zaman sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü.

    ZEYTİNBURNU'NDA DENİZE GİRDİLER

    Güneşli havayı fırsat bilen Afgan uyruklu bir vatandaş, Zeytinburnu Sahili'nde denize girdi.

    TAKSİM VE EMİNÖNÜ'NDE MASKE TAKMAYANLAR DA VAR

    Ayrıca Eminönü ve Taksim Meydanı'ndaki kabalık, zaman zaman sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığını gözler önüne serdi. Kimi vatandaş maske takarken, bazı vatandaşlar ve turistlerin ise maske takmadıkları görüldü.

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