Güneş’teki dev patlama NASA tarafından görüntülendi

DHA

26 Ekim 2024’te saat 10.19’da zirve yapan güçlü güneş patlaması çok konuşuldu.

NASA’nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (SDO), Güneş'te meydana gelen patlamayı görüntülemeyi başardı.

ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE AKSAMALARA SEBEP OLABİLİR

Patlamanın, radyo sinyalleri, navigasyon sistemleri ve dünya üzerindeki elektrik şebekelerinde aksamalara neden olabilecek potansiyele sahip olduğu kaydedildi.

Yörüngedeki astronotlar ve uzay araçları için de risk teşkil eden patlamanın, X1.8 sınıfında kategorize edildiği bildirildi.

UZAY ARAÇLARI İÇİN DE RİSK TAŞIYOR

Yoğunluklarına göre sınıflandırılan patlamalarda, ‘X sınıfı’ en güçlü patlama olarak kabul ediliyor.

Bu tür patlamalar iletişim, GPS ve elektrik şebekelerinde kesintilere yol açabilirken, Güneş patlamaları astronotlar ve uzay araçları için de radyasyon riski taşıyor.