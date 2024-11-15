Güney Afrika'da kaçak madenci krizi: Aç ve susuz madene hapsedildiler

AA

Güney Afrika hükümetinin, yasa dışı madencilerle mücadelesine yönelik 'deliği kapat' adı verilen politikası devam ediyor.

Bu doğrultuda Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Kuzey Batı eyaletindeki Stillfontein bölgesinde, açlık ve susuzluk içinde mahsur kalan kaçak madencilerin durumu kritik hale geldi.

Yüzlerce madenci, polise teslim olmayı reddediyor ve yer altındaki madenlerden çıkmayı istemiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Güney Afrika Polis Sözcüsü Tuğgeneral Athlenda Mathe, Kuzey Batı eyaletinin Stillfontein bölgesindeki terkedilmiş bir altın madeninde faaliyet gösteren 1173 kaçak madencinin yüzeye çıkarak polise teslim olduğunu bildirdi.

KAÇAK MADENCİLER AÇ VE SUSUZ BİR ŞEKİLDE KALDI: ÇIKMIYORLAR

Mathe, halen madende oldukları düşünülen binlerce kaçak madencinin ise su ve gıda tedarikinin kesilmesine rağmen polise teslim olmakta direnerek, yüzeye çıkmayı reddettiklerini belirtti.

Polisin kaçak madencileri yüzeye çıkıp teslim olmaya ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiğini kaydeden Mathe, "Maden ve Enerji Bakanlığı ile görüştük. Bize madenin tehlikeli olduğunu söylediler. Hiçbir memur, asker veya hükümet yetkilisi o kuyuya inmeyecek." dedi.

"YİYECEK VE İHTİYAÇ MADDELERİ SAĞLAYARAK SUÇU BESLEMEYE DEVAM EDEMEYİZ"

Mathe, kaçak madencilere su ve gıda tedarikinin kesilmesine ilişkin "Kullanılan stratejinin arkasındayız. Suçun yer altında gelişmesine izin vermek için yiyecek ve ihtiyaç maddeleri sağlayarak suçu beslemeye devam edemeyiz. Orası bir suç mahallidir." ifadelerini kullandı.

Kaçak madencilerle pazarlık yapılmayacağını bildiren Mathe, bu kişilerin kaçak madencilik dışında suçlara karışmış tehlikeli kişiler olduğunu ifade etti.

"ONLARI DUMANLA DIŞARI ÇIKARACAĞIZ"

Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Khumbudzo Ntshavheni, konuya ilişkin basın açıklamasında, madendekilere su ve gıda yardımı sağlanmayacağını belirterek, "Onları dumanla dışarı çıkaracağız. Dışarı çıkacaklar. Suçlulara yardım edilmemeli." dedi.

Ntshavheni, halkın suçlulara yardım götürmemesi gerektiğini kaydederek, "Onlar dışarı çıkacaklar. Biz de onları yakalayacağız." diye konuştu.

Altın ve elmas madeni zengini Güney Afrika Cumhuriyeti'nde terkedilmiş madenler, çoğunlukla "Zama Zama" adı verilen kaçak madencilerin faaliyetlerine sahne oluyor.

Çoğunluğu yabancı uyruklu olan kaçak madencilerin, sıklıkla farklı suç olaylarına karıştıkları gözleniyor.